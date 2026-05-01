Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée
Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée vendredi 29 mai 2026.
Saint-Romain-la-Virvée
Fête foraine du Comité des Fêtes
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Fête du village avec manèges, majorettes, karaoke, bandas, marché artisans/créateurs, apéritif offert, foodtrucks, concert, pétanque, vide-greniers, concours vélos fleuris…
AU PROGRAMME
-VENDREDI
21h Ouverture de la FÊTE
21h30 Défilé des MAJORETTES
BUVETTE
KARAOKÉ
SAMEDI
MANÈGES après-midi & soir
MARCHÉ des Artisans & Créateurs après-midi & nocturne
19h30 APÉRITIF OFFERT par le Comité des Fêtes + BANDAS Los Borrachos
TOMBOLA de la Fête des Mères
21h30 CONCERT Back to Eighties/Nineties
DIMANCHE
10H PÉTANQUE
VIDE-GRENIERS toute la journée
MANÈGES après-midi
17h Concours de VÉLOS FLEURIS défilé au parc et cartes cadeaux Jouéclub à gagner !! .
Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine cfsr33240@gmail.com
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English :
L’événement Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais