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Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée

Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée

Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Parc de la chapelle

Ville : 33240 Saint-Romain-la-Virvée

Département : Gironde

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Romain-la-Virvée

Fête foraine du Comité des Fêtes

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Fête du village avec manèges, majorettes, karaoke, bandas, marché artisans/créateurs, apéritif offert, foodtrucks, concert, pétanque, vide-greniers, concours vélos fleuris…

AU PROGRAMME
-VENDREDI
21h Ouverture de la FÊTE
21h30 Défilé des MAJORETTES
BUVETTE
KARAOKÉ

SAMEDI
MANÈGES après-midi & soir
MARCHÉ des Artisans & Créateurs après-midi & nocturne
19h30 APÉRITIF OFFERT par le Comité des Fêtes + BANDAS Los Borrachos
TOMBOLA de la Fête des Mères
21h30 CONCERT Back to Eighties/Nineties

DIMANCHE
10H PÉTANQUE
VIDE-GRENIERS toute la journée
MANÈGES après-midi
17h Concours de VÉLOS FLEURIS défilé au parc et cartes cadeaux Jouéclub à gagner !!   .

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine   cfsr33240@gmail.com

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English :

L’événement Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais