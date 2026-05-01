Saint-Romain-la-Virvée

Fête foraine du Comité des Fêtes

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Fête du village avec manèges, majorettes, karaoke, bandas, marché artisans/créateurs, apéritif offert, foodtrucks, concert, pétanque, vide-greniers, concours vélos fleuris…

AU PROGRAMME

-VENDREDI

21h Ouverture de la FÊTE

21h30 Défilé des MAJORETTES

BUVETTE

KARAOKÉ

SAMEDI

MANÈGES après-midi & soir

MARCHÉ des Artisans & Créateurs après-midi & nocturne

19h30 APÉRITIF OFFERT par le Comité des Fêtes + BANDAS Los Borrachos

TOMBOLA de la Fête des Mères

21h30 CONCERT Back to Eighties/Nineties

DIMANCHE

10H PÉTANQUE

VIDE-GRENIERS toute la journée

MANÈGES après-midi

17h Concours de VÉLOS FLEURIS défilé au parc et cartes cadeaux Jouéclub à gagner !! .

Parc de la chapelle Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine cfsr33240@gmail.com

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English :

L’événement Fête foraine du Comité des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Fronsadais