Fête foraine – Erstein, 7 juin 2025 11:00, Erstein.

Bas-Rhin

Fête foraine place des fêtes Erstein Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-06-07 11:00:00

fin : 2025-06-08 23:00:00

2025-06-07

2025-06-08

2025-06-09

2025-06-11

Gourmandise et amusements garantis pour ce week end riche en animations

Préparez-vous à faire le plein de sensations et de bonne humeur à la fête foraine d’Erstein ! Manèges, confiseries, musique et ambiance festive vous attendent pour un moment inoubliable en famille ou entre amis. Rires, frissons et barbe à papa garantis ! .

place des fêtes

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 66 66 accueil@ville-erstein.fr

English :

Deliciousness and fun guaranteed for this weekend rich in animations

German :

Gaumenfreuden und Spaß garantiert an diesem Wochenende voller Animationen

Italiano :

Un fine settimana all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento è garantito

Espanol :

Un fin de semana lleno de entretenimiento y diversión está garantizado

