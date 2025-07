Fête foraine Estivale Salon-de-Provence

Fête foraine Estivale Salon-de-Provence vendredi 4 juillet 2025.

Fête foraine Estivale

Du 04/07 au 20/07/2025 tous les jours de 17h à 0h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-04 17:00:00

fin : 2025-07-20 00:00:00

2025-07-04

Le début des vacances d’été rime avec fête foraine !

Que la fête commence ! Les manèges prennent place à Salon-de-Provence pour divertir les jeunes et… les moins jeunes. Sensations fortes, jeux d’adresses, gourmandises, retrouvailles avec les amis et la famille, la place Morgan devient le lieu idéal pour s’amuser. .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com

English :

The start of the summer vacations rhymes with funfair!

German :

Der Beginn der Sommerferien reimt sich auf Jahrmarkt!

Italiano :

L’inizio delle vacanze estive significa parchi di divertimento!

Espanol :

El comienzo de las vacaciones de verano es sinónimo de parques de atracciones

L’événement Fête foraine Estivale Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de Salon de Provence