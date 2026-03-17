Fête Foraine et Brocante

Centre-bourg Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 07:00:00

fin : 2026-04-06 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Fête foraine sur 3 jours, brocante sur 2 jours, bal des jeunes agriculteurs, mini-ferme.

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Centre-bourg Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lecollectifbellenaves@gmail.com

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English :

3-day funfair, 2-day flea market, young farmers’ ball, mini-farm.

L’événement Fête Foraine et Brocante Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule