Fête Foraine et Brocante Bellenaves
Fête Foraine et Brocante Bellenaves samedi 4 avril 2026.
Fête Foraine et Brocante
Centre-bourg Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 07:00:00
fin : 2026-04-06 23:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Fête foraine sur 3 jours, brocante sur 2 jours, bal des jeunes agriculteurs, mini-ferme.
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Centre-bourg Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lecollectifbellenaves@gmail.com
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English :
3-day funfair, 2-day flea market, young farmers’ ball, mini-farm.
L’événement Fête Foraine et Brocante Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule