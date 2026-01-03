Fête foraine Rue Richard Lenoir Flers
Fête foraine Rue Richard Lenoir Flers vendredi 6 mars 2026.
Fête foraine
Rue Richard Lenoir Place Wunstorf Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-06
Petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières ! De nombreuses attractions et manèges permettent petits et grands plaisirs… Sans oublier les traditionnels stands de tir, chichis, gaufres et friandises !
Un rendez-vous qui marque l’arrivée du printemps. Avis aux amateurs de frissons ! .
Rue Richard Lenoir Place Wunstorf Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
English : Fête foraine
