Fête foraine Rue Richard Lenoir Flers

Fête foraine

Rue Richard Lenoir Place Wunstorf Flers Orne

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06

fin : 2026-03-15

Petits et grands, replongez dans l’ambiance de la fête foraine avec ses odeurs, bruits et lumières ! De nombreuses attractions et manèges permettent petits et grands plaisirs… Sans oublier les traditionnels stands de tir, chichis, gaufres et friandises !

Un rendez-vous qui marque l’arrivée du printemps. Avis aux amateurs de frissons ! .

Rue Richard Lenoir Place Wunstorf Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Flers a été mis à jour le 2025-11-25 par Flers agglo