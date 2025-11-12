Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine Tonneins

Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine

Place Zoppola Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Fête Foraine

– Ouvert tous les jours du mercredi 12 au dimanche 23 novembre, Place Zoppola.

Samedi 15 novembre

– 15h30 Jeux pour enfants 16h Goûter pour les enfants.

Dimanche 16 novembre

– 15h30 défilé de Mascottes 16h Canon à bonbons.

Samedi 22 novembre

– 15h30 Loisirs créatifs enfants (gratuit) 16h Goûter pour les enfants (gratuit).

Dimanche 23 novembre

– 8h à 18h Vide-greniers (réservations au 06.70.58.83.62) 1,50€ le Ml.

– A partir de 14h animation musicale dans le vise grenier, magiciens, majorettes , mascottes et canon à bonbons dans la fête foraine .

Place Zoppola Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 83 62

English : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine

Fun Fair:

– Open daily from Wednesday November 13 to Sunday November 24, Place Zoppola.

German : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine

Jahrmarkt

– Täglich geöffnet von Mittwoch, den 13. bis Sonntag, den 24. November, Piazza Zoppola.

Italiano :

Fiera del divertimento:

– Aperto tutti i giorni da mercoledì 12 a domenica 23 novembre, Piazza Zoppola.

Espanol : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine

Feria de atracciones

– Abierto todos los días del miércoles 13 al domingo 24 de noviembre, plaza Zoppola.

