Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine Tonneins

Fête Foraine
– Ouvert tous les jours du mercredi 12 au dimanche 23 novembre, Place Zoppola.
Samedi 15 novembre
– 15h30 Jeux pour enfants 16h Goûter pour les enfants.
Dimanche 16 novembre
– 15h30 défilé de Mascottes 16h Canon à bonbons.
Samedi 22 novembre
– 15h30 Loisirs créatifs enfants (gratuit) 16h Goûter pour les enfants (gratuit).
Dimanche 23 novembre
– 8h à 18h Vide-greniers (réservations au 06.70.58.83.62) 1,50€ le Ml.
– A partir de 14h animation musicale dans le vise grenier, magiciens, majorettes , mascottes et canon à bonbons dans la fête foraine .
Place Zoppola Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 83 62
English : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine
Fun Fair:
– Open daily from Wednesday November 13 to Sunday November 24, Place Zoppola.
German : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine
Jahrmarkt
– Täglich geöffnet von Mittwoch, den 13. bis Sonntag, den 24. November, Piazza Zoppola.
Italiano :
Fiera del divertimento:
– Aperto tutti i giorni da mercoledì 12 a domenica 23 novembre, Piazza Zoppola.
Espanol : Fête Foraine Foire de la Sainte-Catherine
Feria de atracciones
– Abierto todos los días del miércoles 13 al domingo 24 de noviembre, plaza Zoppola.
