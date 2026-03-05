Fête Foraine Foire de Printemps Tonneins
Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-22
Fête Foraine
Ouverte tous les jours du mercredi 11 au dimanche 22 mars, Place Zoppola.
– De nombreuses Animations vous seront proposées.
Samedi 14 mars Jeux pour enfants à 15h30 et Gouter pour les enfants à 16h.
Dimanche 15 mars Ferme en ville de 10h à 18h, a 15h30 Mascotte Pat Patrouille et 16h canon à bonbons.
Samedi 21 mars Loisirs créatifs Enfants à 15h30 et à 16h goûter pour les enfants.
Dimanche 30 mars
– 8h-18h: Vide-greniers (réservations au 06.70.58.83.62).
-10h30 les pompons bleus
-12h inauguration
– 9h à 12h Rassemblement de mobylettes et solex.
– à partir de 14h30 Animations Enfants, mascottes, canon a bonbons.. .
Place Zoppola Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Fête Foraine Foire de Printemps
Fun Fair:
Open every day from Wednesday March 11 to Sunday March 22, Place Zoppola.
– Lots of entertainment on offer.
L'événement Fête Foraine Foire de Printemps Tonneins a été mis à jour le 2026-03-01