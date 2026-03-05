Fête Foraine Foire de Printemps Tonneins

Fête Foraine Foire de Printemps

Fête Foraine

Ouverte tous les jours du mercredi 11 au dimanche 22 mars, Place Zoppola.

– De nombreuses Animations vous seront proposées.

Ouverte tous les jours du mercredi 11 au dimanche 22 mars, Place Zoppola.

Samedi 14 mars Jeux pour enfants à 15h30 et Gouter pour les enfants à 16h.

Dimanche 15 mars Ferme en ville de 10h à 18h, a 15h30 Mascotte Pat Patrouille et 16h canon à bonbons.

Samedi 21 mars Loisirs créatifs Enfants à 15h30 et à 16h goûter pour les enfants.

Dimanche 30 mars

– 8h-18h: Vide-greniers (réservations au 06.70.58.83.62).

-10h30 les pompons bleus

-12h inauguration

– 9h à 12h Rassemblement de mobylettes et solex.

– à partir de 14h30 Animations Enfants, mascottes, canon a bonbons.. .

Place Zoppola Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 58 83 62

English : Fête Foraine Foire de Printemps

Fun Fair:

Open every day from Wednesday March 11 to Sunday March 22, Place Zoppola.

– Lots of entertainment on offer.

