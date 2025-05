Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie – VIRE Vire Normandie, 29 mai 2025 07:00, Vire Normandie.

Calvados

Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie VIRE Place du Château Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-29

fin : 2025-06-09

Date(s) :

2025-05-29

C’est le retour de la foire des rogations sur la place du Château, les attractions et stands s’installent pour le bonheur des amateurs de sensation et des manèges les plus classiques.

C’est le retour de la foire des rogations sur la place du Château, les attractions et stands s’installent pour le bonheur des amateurs de sensation et des manèges les plus classiques. .

VIRE Place du Château

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

English : Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie

It is the return of the rogations fair on the Castle square, about thirty attractions and stands, for the happiness of the amateurs of sensation and the most classic rides.

German : Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie

Es ist die Rückkehr des Jahrmarkts der Regentage auf dem Place du Château. Rund 30 Attraktionen und Stände sorgen dafür, dass sowohl Sensationsliebhaber als auch die klassischsten Fahrgeschäfte auf ihre Kosten kommen.

Italiano :

È il ritorno della fiera delle rogations a Place du Château, con attrazioni e bancarelle allestite per deliziare gli appassionati di brividi e giostre classiche.

Espanol :

Es el regreso de la feria de rogativas a la plaza del Castillo, con atracciones y puestos instalados para hacer las delicias de los amantes de las emociones fuertes y las atracciones clásicas.

L’événement Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-05-07 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie