Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie VIRE Vire Normandie

Vire Normandie

Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie

VIRE Place du Château Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 11:00:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-14

C’est le retour de la foire des rogations sur la place du Château, les attractions et stands s’installent pour le bonheur des amateurs de sensations et des manèges les plus classiques.

C’est le retour de la foire des rogations sur la place du Château, les attractions et stands s’installent pour le bonheur des amateurs de sensations et des manèges les plus classiques. .

VIRE Place du Château Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

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English : Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie

The rogations fair is back on the Place du Château, with attractions and stalls set up to delight thrill-seekers and classic rides.

L’événement Fête foraine foire des rogations à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie