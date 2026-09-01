Fête foraine Foire Haute Morlaix
vendredi 9 octobre 2026 · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Fête foraine Foire Haute
Place Charles de Gaulle Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-09
Cette année, l’événement de l’automne morlaisien revient pour plus de sensations! Les forains qui, chaque année investissent le centre ville de Morlaix en octobre, vous font vivre de nouvelles expériences avec toujours plus de gourmandises, de sensations, de spectacle et d’ambiance! Rejoignez cet événement, sans doute le plus populaire de la cité du Viaduc ! .
Place Charles de Gaulle Morlaix 29600 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête foraine Foire Haute Morlaix a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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