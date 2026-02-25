Fête Foraine Fontenay-le-Comte
Fête Foraine Fontenay-le-Comte samedi 28 février 2026.
Fête Foraine
Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-02-28
La Fête foraine de printemps de Fontenay-le-Comte s’installe du samedi 28 Février au dimanche 22 mars 2026 sur la place de Verdun.
Retrouvez la magie de la fête foraine de Fontenay-le-Comte.
De nombreuses attractions attendent les petits et les grands.
Quelques manèges sont ouverts tous les jours sans exception.
Nocturne Vendredi et Samedi .
Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fontenay-le-Comte Spring Fair takes place from Saturday February 28 to Sunday March 22, 2026 on the Place de Verdun.
L’événement Fête Foraine Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin