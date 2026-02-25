Fête Foraine

Place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-02-28

La Fête foraine de printemps de Fontenay-le-Comte s’installe du samedi 28 Février au dimanche 22 mars 2026 sur la place de Verdun.

Retrouvez la magie de la fête foraine de Fontenay-le-Comte.

De nombreuses attractions attendent les petits et les grands.

Quelques manèges sont ouverts tous les jours sans exception.

Nocturne Vendredi et Samedi .

Place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 41

English :

The Fontenay-le-Comte Spring Fair takes place from Saturday February 28 to Sunday March 22, 2026 on the Place de Verdun.

L’événement Fête Foraine Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin