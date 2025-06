Fête foraine Rue William Dian Gasny 5 juillet 2025 07:00

Eure

Fête foraine Rue William Dian Espace Jean-Basptiste Le Clair Gasny Eure

La fête foraine s’installe sur l’espace Jean-Basptiste Le Clair à Gasny du samedi 5 au lundi 14 juillet.

Vous y trouverez des manèges variés, stands de jeux et gourmandises foraines dans une ambiance conviviale et festive. Une sortie idéale à partager en famille ou entre amis pendant la période estivale !

Tarif exceptionnel le mercredi 9 juillet.

Rue William Dian Espace Jean-Basptiste Le Clair

Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 50

English : Fête foraine

The funfair will be held at the Espace Jean-Basptiste Le Clair in Gasny from Saturday July 5 to Monday July 14.

You’ll find a variety of rides, games stands and fairground treats in a friendly, festive atmosphere. An ideal summer outing to share with family and friends!

Special price on Wednesday July 9.

German :

Der Jahrmarkt findet von Samstag, dem 5. Juli, bis Montag, dem 14. Juli, auf dem Platz Jean-Basptiste Le Clair in Gasny statt.

Hier finden Sie verschiedene Karussells, Spielstände und Leckereien in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre. Ein idealer Ausflug, den Sie während der Sommermonate mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden genießen können!

Sondertarif am Mittwoch, den 9. Juli

Italiano :

Il luna park si terrà all’Espace Jean-Basptiste Le Clair di Gasny da sabato 5 a lunedì 14 luglio.

Troverete una varietà di giostre, bancarelle di giochi e attrazioni da luna park in un’atmosfera amichevole e festosa. È il modo perfetto per trascorrere l’estate con la famiglia e gli amici!

Prezzo speciale mercoledì 9 luglio.

Espanol :

El parque de atracciones se celebrará en el Espace Jean-Basptiste Le Clair de Gasny del sábado 5 al lunes 14 de julio.

En un ambiente festivo y acogedor, encontrará atracciones variadas, puestos de juegos y golosinas de feria. Es la manera perfecta de pasar el verano con la familia y los amigos

Precio especial el miércoles 9 de julio.

L’événement Fête foraine Gasny a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération