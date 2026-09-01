AGENDA · Harcanville
Fête foraine Harcanville
vendredi 18 septembre 2026 · Harcanville
Informations pratiques
Harcanville
Fête foraine
Harcanville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Fête foraine à Harcanville les 18-19 et 20 septembre à l’occasion d’un weekend festif entre marché artisanal, soirée couscous er soirée bière .
Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 67 60 mairie@harcanville.net
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Harcanville a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté de communes Plateau de Caux
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