Informations pratiques

Harcanville

Fête foraine

Harcanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Fête foraine à Harcanville les 18-19 et 20 septembre à l’occasion d’un weekend festif entre marché artisanal, soirée couscous er soirée bière .

Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 67 60 mairie@harcanville.net

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Harcanville a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté de communes Plateau de Caux