FÊTE FORAINE Hérépian

Hérépian Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Petits et grands vont une fois encore pouvoir s’amuser comme jamais ! Du 18 octobre au 2 novembre mai 2025, la ville d’Hérépian accueille la traditionnelle fête foraine de l’automne sur la place Etienne Pascal.

Plusieurs manèges, jeux d’adresse et stands gourmands, seront réunis pour deux semaines de plaisir et de divertissement. Parmi les nombreuses attractions, on retrouvera les incontournables auto-tamponneuses, la pêche aux canards, tir la carabine, des machines à pince, un manège Tagada, et bien d’autres surprises pour faire le plein d’émotions !

Que ce soir en famille ou entre amis, venez partager des moments de rires, de frissons et de gourmandise dans une ambiance festives et chaleureuse. À ne pas manquer !

Renseignements au 04 67 95 04 55. .

Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 04 55

English :

A variety of rides, games of skill and food stalls will be brought together for three weeks of fun and entertainment. Among the many attractions, we’ll be featuring the ever-popular bumper cars, duck fishing, rifle shooting, pincer machines, a Tagada merry-go-round, surfing for teenagers and many other surprises.

German :

Mehrere Fahrgeschäfte, Geschicklichkeitsspiele und Schlemmerbuden werden für drei Wochen Spaß und Unterhaltung sorgen. Zu den zahlreichen Attraktionen gehören die obligatorischen Autoscooter, Entenangeln, Gewehrschießen, Klammermaschinen, ein Tagada-Karussell, Surfen für Teenager und viele weitere Überraschungen.

Italiano :

Una serie di giostre, giochi di abilità e stand gastronomici si uniranno per tre settimane di divertimento e intrattenimento. Tra le tante attrazioni ci saranno i famosi autoscontri, la pesca delle anatre, il tiro a segno, le macchine a tenaglia, la giostra di Tagada, il surf per i ragazzi e molte altre sorprese.

Espanol :

Un sinfín de atracciones, juegos de habilidad y puestos de comida se darán cita durante tres semanas de diversión y entretenimiento. Entre las muchas atracciones habrá los famosos coches de choque, pesca de patos, tiro con rifle, máquinas de pinzas, un tiovivo Tagada, surf para adolescentes y muchas otras sorpresas.

