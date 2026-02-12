FÊTE FORAINE Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard

FÊTE FORAINE

Place du Général de Gaulle Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-14

Manèges, défilé de mascottes, maquillage … .

Place du Général de Gaulle Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement FÊTE FORAINE La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-02-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude