FÊTE FORAINE Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard
FÊTE FORAINE Place du Général de Gaulle La Ferté-Bernard samedi 14 février 2026.
FÊTE FORAINE
Place du Général de Gaulle Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-14
Manèges, défilé de mascottes, maquillage … .
Place du Général de Gaulle Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FÊTE FORAINE La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-02-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude