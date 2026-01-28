Fête foraine Lannion
Fête foraine Lannion samedi 14 février 2026.
Fête foraine
Parking de Günzburg Lannion Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
2026-02-14
La fête foraine s’installe sur le parking de Günzburg. Elle proposera différents manèges, attractions et stands de restauration. .
Parking de Günzburg Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 64 22
