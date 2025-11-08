Fête foraine Le Blanc
Fête foraine Le Blanc samedi 8 novembre 2025.
Fête foraine
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-12
2025-11-08 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22
Manèges, jeux et confiseries. Attractions pour petits et grands.Familles
Dans le cadre de la Saint-Martin, les forains s’installent au parc des expositions pour proposer diverses attractions pour petits et grands: manèges à sensations, voitures auto-tamponneuses, tir à la carabine, machines à sous, tombolas et les confiseries traditionnelles (barbes à papa, pommes d’amour et chichis…).
La foire commerciale de la Saint-Martin aura lieu lundi 10 novembre dans le centre-ville puis la fête foraine sera prolongée tous les week-ends et mercredis jusqu’au 23/11 ainsi que le 11/11. .
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
Rides, games and sweets. Attractions for young and old.
Karussells, Spiele und Süßigkeiten. Attraktionen für Groß und Klein.
Giostre, giochi e dolciumi. Attrazioni per grandi e piccini.
Atracciones, juegos y golosinas. Atracciones para grandes y pequeños.
