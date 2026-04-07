Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Route Gurat Vendoire Gurat
Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Route Gurat Vendoire Gurat samedi 22 août 2026.
Gurat
Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch
Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Trois jours de fête à l’occasion de la Saint Roch pétanque, jeux, marché fermier, bric-à-brac, fête foraine, foodtrucks… et un grand feu d’artifice musical en clôture !
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Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62
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English :
Three days of festivities on the occasion of Saint Roch: pétanque, games, farmer?s market, bric-a-brac, funfair, foodtrucks? and a big musical fireworks display at the end!
L’événement Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Gurat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Sud Charente
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