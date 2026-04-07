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Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Route Gurat Vendoire Gurat

Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Route Gurat Vendoire Gurat samedi 22 août 2026.

Lieu : Route Gurat Vendoire

Adresse : Au bord de l'eau

Ville : 16320 Gurat

Département : Charente

Début : samedi 22 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Gurat

Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch

Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Trois jours de fête à l’occasion de la Saint Roch pétanque, jeux, marché fermier, bric-à-brac, fête foraine, foodtrucks… et un grand feu d’artifice musical en clôture !
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Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62 

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English :

Three days of festivities on the occasion of Saint Roch: pétanque, games, farmer?s market, bric-a-brac, funfair, foodtrucks? and a big musical fireworks display at the end!

L’événement Fête foraine Les fêtes champêtres de la Saint-Roch Gurat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Sud Charente

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