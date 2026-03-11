Fête foraine

Place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-11

De nombreuses animations pour toute la famille ! Ouvert tous les jours de 14h à 20h, nocturne jusqu’à 23h. Organisation Breizh Anim 56. .

Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 08 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête foraine Locminé a été mis à jour le 2026-03-09 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE