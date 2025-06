Fête Foraine Place Capdevielle Lourdes 27 juin 2025 07:00

Hautes-Pyrénées

Fête Foraine Place Capdevielle LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-06-27

fin : 2025-07-06

2025-06-27

La traditionnelle fête foraine ravira les petits et grands cet été 2025.

Comme chaque année, la fête foraine s’installe à Lourdes du 27 juin au 6 juillet, place Capdevielle.

Place Capdevielle LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 65 65

English :

The traditional funfair will delight young and old alike this summer 2025.

As every year, the funfair will be held in Lourdes from June 27 to July 6, in Place Capdevielle.

German :

Der traditionelle Jahrmarkt wird im Sommer 2025 Groß und Klein begeistern.

Wie jedes Jahr wird der Jahrmarkt vom 27. Juni bis zum 6. Juli auf dem Place Capdevielle in Lourdes aufgebaut.

Italiano :

Il tradizionale parco divertimenti delizierà grandi e piccini quest’estate 2025.

Come ogni anno, il luna park si svolgerà a Lourdes dal 27 giugno al 6 luglio, in Place Capdevielle.

Espanol :

El tradicional parque de atracciones hará las delicias de grandes y pequeños este verano 2025.

Como cada año, el parque de atracciones tendrá lugar en Lourdes del 27 de junio al 6 de julio, en la plaza Capdevielle.

