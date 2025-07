Fête foraine Montargis

Fête foraine Montargis vendredi 25 juillet 2025.

Fête foraine

Montargis Loiret

Début : 2025-07-25

fin : 2025-08-03

2025-07-25

Retrouvez la nouvelle édition de la fête foraine.

Au programme, manèges à sensation, labyrinthes, auto-tamponneuses, pêche aux canards, jeux de hasards, …. Mais également friandises gourmandes telles que barbe à papa, pommes d’amour, crêpes ou churros…. .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

English :

Discover the new edition of the funfair.

German :

Finden Sie die neue Ausgabe des Jahrmarkts.

Italiano :

Scoprite la nuova edizione del parco divertimenti.

Espanol :

Descubra la nueva edición del parque de atracciones.

L’événement Fête foraine Montargis a été mis à jour le 2025-07-15 par OT MONTARGIS