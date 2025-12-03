Fête Foraine Montfort en Fêtes Montfort-sur-Meu

Fête Foraine Montfort en Fêtes

Place de l’église Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Montfort en Fêtes un mois de magie et de convivialité !

Du 24 novembre au 14 décembre, la ville de Montfort-sur-Meu s’anime et se pare de ses plus belles lumières pour célébrer Montfort en Fêtes. Trois semaines de réjouissances pour petits et grands, entre fête foraine, tradition et esprit de Noël !

Fête foraine sensations et gourmandises au cœur de la ville

Samedi 29 et dimanche 30 novembre rendez-vous place de l’Église pour profiter des attractions et stands gourmands.

Mercredi 3, samedi 6 et dimanche 7décembre la fête s’étend également place de l’Église, place de la Cohue, ainsi que boulevard et place des Douves pour une ambiance encore plus festive ! *Le mercredi 3 décembre profitez des tarifs réduits ! .

Place de l’église Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

