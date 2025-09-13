Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon
Fête foraine Rue Pablo Picasso Montluçon samedi 13 septembre 2025.
Fête foraine
Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon Allier
Tarif :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-21
2025-09-13
Retrouvez manèges et attractions pour petits et grands lors de la fête de la septembre !
Rue Pablo Picasso Parking Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 56 41
English :
Come and enjoy the rides and attractions for young and old at the September festival!
German :
Finden Sie auf dem Septemberfest Karussells und Attraktionen für Groß und Klein!
Italiano :
Al Festival di settembre troverete giostre e attrazioni per grandi e piccini!
Espanol :
En las Fiestas de Septiembre encontrarás atracciones para grandes y pequeños
L'événement Fête foraine Montluçon a été mis à jour le 2025-09-04