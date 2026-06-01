FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat
FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat mercredi 17 juin 2026.
Montrodat
FÊTE FORAINE
Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
La maison des sources en partenariat avec C’chouette organise pour les 70 ans du Clos du Nid
La fête foraine ouvertes à tous des plus petits au plus grands .
Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 82 24 maisondessources@closdunid.fr
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English :
L’événement FÊTE FORAINE Montrodat a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination