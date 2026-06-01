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FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat

FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat

FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Quartier de l'empéry

Adresse : Parc de la maison des sources

Ville : 48100 Montrodat

Département : Lozère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Gratuit Journée

Montrodat

FÊTE FORAINE

Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

La maison des sources en partenariat avec C’chouette organise pour les 70 ans du Clos du Nid
La fête foraine ouvertes à tous des plus petits au plus grands   .

Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 82 24  maisondessources@closdunid.fr

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English :

L’événement FÊTE FORAINE Montrodat a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination