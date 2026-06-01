FÊTE FORAINE Quartier de l’empéry Montrodat

Montrodat

FÊTE FORAINE

Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

La maison des sources en partenariat avec C’chouette organise pour les 70 ans du Clos du Nid

La fête foraine ouvertes à tous des plus petits au plus grands .

Quartier de l’empéry Parc de la maison des sources Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 82 24 maisondessources@closdunid.fr

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English :

L’événement FÊTE FORAINE Montrodat a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination