Fête foraine Noyon Noyon samedi 13 septembre 2025.

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-13

Pendant neuf jours, venez vivre des moments inoubliables en famille ou entre amis au rythme des manèges à sensations, des attractions pour les plus petits, des stands de jeux et des gourmandises traditionnelles comme les churros, les pommes d’amour ou encore les barbes à papa. Cette ambiance chaleureuse et festive ravira petits et grands dans un cadre convivial. Point d’orgue de cette semaine de fête un grand feu d’artifice sera tiré le samedi 20 septembre en soirée, pour émerveiller tous les visiteurs et clore la journée en beauté.

Ne manquez pas ce rendez-vous populaire et festif incontournable de la rentrée à Noyon ! 0 .

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 3 44 93 36 14

L’événement Fête foraine Noyon Noyon a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais