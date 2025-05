[Fête foraine] – Parking des Écoles Offranville, 28 mai 2025 07:00, Offranville.

Seine-Maritime

[Fête foraine] Parking des Écoles / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-28

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-28

Evènement traditionnel de la semaine de l’Ascension à Offranville, la fête foraine de printemps revient pour le plus grand plaisir des enfants, des chanceux, des adroits et des gourmands!

Venez vous amusez, vous impressionner ou vous challenger, avec les manèges installés par les forains venus spécialement pour ce rendez-vous populaire.

Evènement traditionnel de la semaine de l’Ascension à Offranville, la fête foraine de printemps revient pour le plus grand plaisir des enfants, des chanceux, des adroits et des gourmands!

Venez vous amusez, vous impressionner ou vous challenger, avec les manèges installés par les forains venus spécialement pour ce rendez-vous populaire. .

Parking des Écoles / Rue Louis Loucheur

Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 40 42 mairie@offranville.fr

English : [Fête foraine]

A traditional event during Ascension week in Offranville, the spring funfair returns to delight children, the lucky, the clever and the greedy!

Come and have fun, impress or challenge yourself, with the rides installed by the fairground workers who have come especially for this popular event.

German :

Der Frühlingsmarkt in Offranville ist ein traditionelles Ereignis in der Woche um Christi Himmelfahrt und wird zur Freude der Kinder, der Glücklichen, der Geschickten und der Feinschmecker wieder stattfinden!

Kommen Sie und amüsieren Sie sich, beeindrucken Sie sich oder fordern Sie sich heraus mit den Karussells, die von den Schaustellern aufgestellt wurden, die eigens für diesen beliebten Treffpunkt angereist sind.

Italiano :

Tradizionale appuntamento della settimana dell’Ascensione a Offranville, il luna park di primavera torna a deliziare i bambini, i fortunati, i furbi e i golosi!

Venite a divertirvi, a stupire o a sfidare voi stessi con le giostre installate dagli addetti al luna park, venuti appositamente per questo evento popolare.

Espanol :

Tradicional durante la semana de la Ascensión en Offranville, el parque de atracciones de primavera vuelve para hacer las delicias de los niños, los afortunados, los listos y los golosos

Venga a divertirse, a impresionar o a desafiarse con las atracciones instaladas por los feriantes venidos especialmente para este popular acontecimiento.

L’événement [Fête foraine] Offranville a été mis à jour le 2025-05-23 par Seine-Maritime Attractivité