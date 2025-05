Fête foraine – Orbey, 23 mai 2025 16:00, Orbey.

Haut-Rhin

Fête foraine rue du Faudé Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-23 16:00:00

fin : 2025-05-23 22:30:00

Date(s) :

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-25

2025-05-26

2025-05-28

2025-05-30

2025-05-31

2025-06-01

Fête foraine orbelaise, avec restauration de 18h à 22h.

Pour se changer les idées ou faire une belle sortie en famille, venez profiter des attractions de la fête foraine de Orbey.

Vous y trouverez des animations et des manèges pour vous divertir, une petite restauration et buvette prévue les mercredi, vendredis (sauf 23 mai) , samedis et dimanche (sauf 1er juin) de 18h à 22h pour vous désaltérer et reprendre des forces.

Bonne ambiance garantie !

Retrouvez le programme complet dans la documentation 0 .

rue du Faudé

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 09 05 64 70 orbeyanimation@yahoo.fr

English :

Orbel fair, with catering from 6pm to 10pm.

German :

Orbelaiser Jahrmarkt mit Essen und Trinken von 18:00 bis 22:00 Uhr.

Italiano :

Fiera Orbel, con ristorazione dalle 18.00 alle 22.00.

Espanol :

Feria Orbel, con restauración de 18.00 a 22.00 horas.

L’événement Fête foraine Orbey a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg