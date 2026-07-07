Informations pratiques

Nanton

Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent

Le Bourg Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09 01:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Au programme

-Carrousel de voitures

-Tatouages éphémères

-Pêche aux canards

-Tir à la carabine

-Structures gonflables

-Balade à poney

-Et bien d’autres surprises…

Restauration

-Buvette

-Glace italienne

-Restauration sur place (Jambon à la broche / Farandole de légumes / Tarte)

-Soirée musicale

Pour le repas réservation conseillée, coupon-réponse à rendre à la mairie de Nanton avant le 01/08/2026

Tarif 15 € par personne, espèces ou chèque à l’ordre du CCAS de Nanton .

Le Bourg Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 23 29

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English : Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent

L’événement Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent Nanton a été mis à jour le 2026-07-07 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne