Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent Nanton
dimanche 9 août 2026 · Nanton
Informations pratiques
Nanton
Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent
Le Bourg Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:00:00
fin : 2026-08-09 01:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Au programme
-Carrousel de voitures
-Tatouages éphémères
-Pêche aux canards
-Tir à la carabine
-Structures gonflables
-Balade à poney
-Et bien d’autres surprises…
Restauration
-Buvette
-Glace italienne
-Restauration sur place (Jambon à la broche / Farandole de légumes / Tarte)
-Soirée musicale
Pour le repas réservation conseillée, coupon-réponse à rendre à la mairie de Nanton avant le 01/08/2026
Tarif 15 € par personne, espèces ou chèque à l’ordre du CCAS de Nanton .
Le Bourg Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 23 29
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English : Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent
L’événement Fête Foraine Retour de la fête de la Saint-Laurent Nanton a été mis à jour le 2026-07-07 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne