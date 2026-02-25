Fête foraine Rochefort
Fête foraine Rochefort samedi 28 février 2026.
Fête foraine
cours Roy-Bry Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-22
2026-02-28
Manège pour les enfants, minis auto-tamponeuses, labyrinthe pour enfants, Mickey Land, trampoline…
cours Roy-Bry Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Fairground
Children’s ride, mini bumper cars, children’s maze, Mickey Land, trampoline…
L’événement Fête foraine Rochefort a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan