FÊTE FORAINE Roquettes
FÊTE FORAINE Roquettes vendredi 29 mai 2026.
Roquettes
FÊTE FORAINE
PLACE MONTSÉGUR Roquettes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Venez participez à 3 jours de fêtes et d’animations sur Roquette.
Attractions foraines pour petits et grands. .
PLACE MONTSÉGUR Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie comitédesfetes@gmail.com
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English :
Come and take part in 3 days of festivities and entertainment in Roquette.
L’événement FÊTE FORAINE Roquettes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE