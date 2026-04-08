Roquettes

FÊTE FORAINE

PLACE MONTSÉGUR Roquettes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Venez participez à 3 jours de fêtes et d’animations sur Roquette.

Attractions foraines pour petits et grands. .

PLACE MONTSÉGUR Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie comitédesfetes@gmail.com

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English :

Come and take part in 3 days of festivities and entertainment in Roquette.

L’événement FÊTE FORAINE Roquettes a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE