Fête foraine Place de la République Saint-Astier

Fête foraine Place de la République Saint-Astier vendredi 26 septembre 2025.

Fête foraine

Place de la République Esplanade des Marronniers Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-26

Manèges, buvette, food trucks

Mairie 05 53 02 42 80

Manèges, buvette, food trucks

Place de la République

Mairie 05 53 02 42 80 .

Place de la République Esplanade des Marronniers Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80

English : Fête foraine

Rides, refreshments, food trucks

Town Hall 05 53 02 42 80

German : Fête foraine

Fahrgeschäfte, Erfrischungsstände, Foodtrucks

Rathaus 05 53 02 42 80

Italiano :

Giostre, rinfreschi, camioncini

Municipio 05 53 02 42 80

Espanol : Fête foraine

Atracciones, refrescos, camiones de comida

Ayuntamiento 05 53 02 42 80

L’événement Fête foraine Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-16 par Vallée de l’Isle en Périgord