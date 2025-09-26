Fête foraine Place de la République Saint-Astier
Fête foraine
Place de la République Esplanade des Marronniers Saint-Astier Dordogne
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
2025-09-26
Manèges, buvette, food trucks
Mairie 05 53 02 42 80
Place de la République
Place de la République Esplanade des Marronniers Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 42 80
English : Fête foraine
Rides, refreshments, food trucks
Town Hall 05 53 02 42 80
German : Fête foraine
Fahrgeschäfte, Erfrischungsstände, Foodtrucks
Rathaus 05 53 02 42 80
Italiano :
Giostre, rinfreschi, camioncini
Municipio 05 53 02 42 80
Espanol : Fête foraine
Atracciones, refrescos, camiones de comida
Ayuntamiento 05 53 02 42 80
L’événement Fête foraine Saint-Astier a été mis à jour le 2025-09-16 par Vallée de l’Isle en Périgord