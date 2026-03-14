FÊTE FORAINE Saint-Père-en-Retz
FÊTE FORAINE Saint-Père-en-Retz vendredi 3 avril 2026.
FÊTE FORAINE
Place de la Motte Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
La traditionnelle fête foraine de Pâques s’installe cette année près de l’église.
Au programme auto-tamponneuse, tir à la carabine, manège pour petits et grands, toboggan, trampoline, chichis.
Un vide-grenier complètera l’offre sur la place. .
Place de la Motte Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement FÊTE FORAINE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin