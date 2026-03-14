FÊTE FORAINE

Place de la Motte Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06

La traditionnelle fête foraine de Pâques s’installe cette année près de l’église.

Au programme auto-tamponneuse, tir à la carabine, manège pour petits et grands, toboggan, trampoline, chichis.

Un vide-grenier complètera l’offre sur la place. .

Place de la Motte Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

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English :

L’événement FÊTE FORAINE Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin