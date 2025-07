Fête foraine Saint-Sauveur Les Andelys

Fête foraine Saint-Sauveur Les Andelys samedi 2 août 2025.

Fête foraine Saint-Sauveur

Quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-02

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-02

Pendant neuf jours, le quai Grimoult s’anime pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! Manèges, animations festives, marché nocturne, défilé coloré, mascottes, podiums… sans oublier un feu d’artifice en clôture !

Temps forts à ne pas manquer :

– Samedi 2 août à 14h30 ouverture officielle

A 18h30 Marché nocturne

– Dimanche 3 août à 16h parade brésilienne

– Lundi 4 août podium des enfants et ados

– Jeudi 7 août podium des adultes

– Vendredi 8 août présence des mascottes

– Samedi 9 août présence exceptionnelle de Passe-Partout à 15h

A 18h30 Marché nocturne

– Dimanche 10 août à 23h feu d’artifice

Chaque jour réserve son lot de surprises. Venez faire le plein de bonne humeur en bord de Seine !

Quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 98 20 55 94

English : Fête foraine Saint-Sauveur

For nine days, the Quai Grimoult comes alive to the delight of young and old alike! Rides, festive entertainment, night market, colorful parade, mascots, podiums? not forgetting a fireworks finale!

Highlights not to be missed

– Saturday, August 2, 2:30 p.m.: Official opening

6:30pm: Night market

– Sunday, August 3, 4pm: Brazilian parade

– Monday, August 4: Children’s and teens’ podium

– Thursday, August 7: adult podium

– Friday, August 8: Mascots

– Saturday, August 9: special appearance by Passe-Partout at 3pm

6:30pm: Night market

– Sunday, August 10, 11pm: Fireworks display

Every day brings its own surprises. Come and fill up on good cheer on the banks of the Seine!

German :

Neun Tage lang wird der Quai Grimoult zum Leben erweckt, zur Freude von Groß und Klein! Karussells, festliche Veranstaltungen, Nachtmarkt, farbenfroher Umzug, Maskottchen, Podien? und nicht zu vergessen ein Feuerwerk zum Abschluss!

Höhepunkte, die Sie nicht verpassen sollten:

– Samstag, 2. August, 14.30 Uhr: Offizielle Eröffnung

Um 18:30 Uhr: Nachtmarkt

– Sonntag, 3. August, 16 Uhr: Brasilianische Parade

– Montag, 4. August: Podium der Kinder und Jugendlichen

– Donnerstag, 7. August: Podium der Erwachsenen

– Freitag, 8. August: Anwesenheit der Maskottchen

– Samstag, 9. August: Außergewöhnlicher Auftritt von Passe-Partout um 15 Uhr

Um 18:30 Uhr: Nachtmarkt

– Sonntag, 10. August um 23 Uhr: Feuerwerk

Jeder Tag hält eine Reihe von Überraschungen bereit. Tanken Sie gute Laune am Ufer der Seine!

Italiano :

Per nove giorni, il Quai Grimoult si anima per la gioia di grandi e piccini! Giostre, animazioni festive, un mercato notturno, una sfilata colorata, mascotte, podi… senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico finale!

Gli eventi principali da non perdere:

– Sabato 2 agosto ore 14.30: apertura ufficiale

18.30: Mercato notturno

– Domenica 3 agosto alle 16.00: sfilata brasiliana

– Lunedì 4 agosto: podio dei bambini e degli adolescenti

– Giovedì 7 agosto: podio degli adulti

– Venerdì 8 agosto: Mascotte

– Sabato 9 agosto: apparizione speciale di Passe-Partout alle 15.00

18.30: mercato notturno

– Domenica 10 agosto alle 23.00: spettacolo pirotecnico

Ogni giorno riserva delle sorprese. Venite a fare il pieno di buonumore sulle rive della Senna!

Espanol :

Durante nueve días, el Quai Grimoult cobra vida para deleite de grandes y pequeños Atracciones, animaciones festivas, mercado nocturno, desfile multicolor, mascotas, podios… ¡sin olvidar los fuegos artificiales del final!

No se lo pierda:

– Sábado 2 de agosto a las 14.30 h: inauguración oficial

18.30 h: Mercado nocturno

– Domingo 3 de agosto a las 16:00: desfile brasileño

– Lunes 4 de agosto: podio infantil y juvenil

– Jueves 7 de agosto: podio de los adultos

– Viernes 8 de agosto: Mascotas

– Sábado 9 de agosto: aparición especial de Passe-Partout a las 15.00 horas

18.30 h: mercado nocturno

– Domingo 10 de agosto a las 23:00 h: espectáculo de fuegos artificiales

Cada día tiene sus sorpresas. Venga a llenarse de buen humor a orillas del Sena

L’événement Fête foraine Saint-Sauveur Les Andelys a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération