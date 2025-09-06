Fete foraine Sarrebourg

Fete foraine Sarrebourg samedi 6 septembre 2025.

Fete foraine

Place Malleray Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-06

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-06

Fête foraine place Malleray à Sarrebourg est de retour !Tout public

0 .

Place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06

English :

Fête foraine place Malleray in Sarrebourg is back!

German :

Fête foraine place Malleray in Sarrebourg ist wieder da!

Italiano :

Il luna park di Place Malleray a Sarrebourg è tornato!

Espanol :

Vuelve el parque de atracciones de la plaza Malleray de Sarrebourg

L’événement Fete foraine Sarrebourg a été mis à jour le 2025-08-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG