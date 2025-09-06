Fete foraine Sarrebourg
Fete foraine Sarrebourg samedi 6 septembre 2025.
Fete foraine
Place Malleray Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-06
fin : 2025-09-14
2025-09-06
Fête foraine place Malleray à Sarrebourg est de retour !Tout public
Place Malleray Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 05 06
English :
Fête foraine place Malleray in Sarrebourg is back!
German :
Fête foraine place Malleray in Sarrebourg ist wieder da!
Italiano :
Il luna park di Place Malleray a Sarrebourg è tornato!
Espanol :
Vuelve el parque de atracciones de la plaza Malleray de Sarrebourg
