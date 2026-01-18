Fête foraine

Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

2026-03-27

La fête foraine est de retour place Marc Leclerc et Boulevard Joly Leterme à Saumur. Pendant trois jours, le quartier des Ponts vit à l’heure des rires et musiques des manèges, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment les attractions foraines.

Attractions familiales, manèges à sensations et stands de jeux seront au rendez-vous, ainsi que les incontournables gourmandises foraines.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 27

The funfair returns to Place Marc Leclerc and Boulevard Joly Leterme in Saumur. For three days, the Ponts district will be alive with the laughter and music of the merry-go-rounds, to the delight of all fairground attraction fans.

L’événement Fête foraine Saumur a été mis à jour le 2026-01-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME