Fête foraine Schirmeck vendredi 1 août 2025.

Fête foraine

place du marché Schirmeck Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01

fin : 2025-08-06

2025-08-01

Manèges et attractions foraines en tout genre attendent petits et grands sur la place du Marché.

Restauration le 1er, 2 et 3 août. .

place du marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80

