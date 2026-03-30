Fête foraine Sens

Fête foraine Sens vendredi 24 avril 2026.

Fête foraine

Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-04-24

Fête foraine de Sens du 24 avril au 10 mai.   .

Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)