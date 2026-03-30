Fête foraine Sens
Fête foraine Sens vendredi 24 avril 2026.
Fête foraine
Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-04-24
Fête foraine de Sens du 24 avril au 10 mai. .
Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Sens (Yonne)
- 31e édition du Tournoi Sans Frontière Rue René Binet Sens 3 avril 2026
- Femme non-rééducable Théâtre municipal Sens 3 avril 2026
- Week-end à la découverte de la restauration d’œuvres d’art visite guidée Musée de Sens Sens 4 avril 2026
- Chasse aux œufs de Pâques Parc du Moulin à Tan Sens 6 avril 2026
- Apéro-concerts Epona Hôtel Sens Sens 9 avril 2026