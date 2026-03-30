Fête foraine

Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-04-24

Fête foraine de Sens du 24 avril au 10 mai. .

Place Jean Jaurès et Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 95 67 00

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais