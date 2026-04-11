Thann

Fête foraine

Parking centre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Manèges pour enfants, stand de glaces et peluches, auto-tamponneuses, font partie des animations proposées aux petits et aux grands, pour une belle sortie en famille.

Manèges pour enfants, stand de glaces et de peluches, auto-tamponneuses, font partie des animations proposées aux petits et aux grands, pour une belle sortie en famille. .

Parking centre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Children’s rides, ice cream and plush stands, bumper cars, are part of the activities offered to young and old, for a nice family outing.

L’événement Fête foraine Thann a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay