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Fête foraine Thann

Fête foraine Thann

Fête foraine Thann samedi 11 avril 2026.

Adresse : Parking centre

Ville : 68800 Thann

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Thann

Fête foraine

Parking centre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :
2026-04-11 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-22

Manèges pour enfants, stand de glaces et peluches, auto-tamponneuses, font partie des animations proposées aux petits et aux grands, pour une belle sortie en famille.
Manèges pour enfants, stand de glaces et de peluches, auto-tamponneuses, font partie des animations proposées aux petits et aux grands, pour une belle sortie en famille.   .

Parking centre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00 

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English :

Children’s rides, ice cream and plush stands, bumper cars, are part of the activities offered to young and old, for a nice family outing.

L’événement Fête foraine Thann a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay

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