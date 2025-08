Fête Foraine Vaucouleurs

Fête Foraine Vaucouleurs vendredi 8 août 2025.

Fête Foraine

Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-08 19:30:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-08

Préparez-vous à faire le plein de sensations, de rires et de gourmandises !

Du fun pour tous les âges vous attend avec :

-Tir à la carabine

-Pêche aux canards

-Auto-tamponneuses

-Manège pour enfants

-Jeux de pinces & mini casino

-Confiseries à gogo

-Stand de tir

… et bien d’autres surprises !

Une petite faim ? Une soif ?

Restauration sur place avec snack-buvette pour reprendre des forces entre deux attractions !

Venez en famille ou entre amis pour partager de bons moments !

Ne manquez pas cet événement incontournable ! Nous avons hâte de vous y voir !Tout public

0 .

Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02 urbanisme.vaucouleurs@wanadoo.fr

English :

Get ready to fill up on thrills, laughs and treats!

Fun for all ages awaits you with :

-Rifle shooting

-Duck fishing

-Bumper cars

-Children’s merry-go-round

-Pincer games & mini casino

-Sweets galore

-Shooting range

? and many other surprises!

Hungry? Thirsty?

Snacks and refreshments on site to keep you going between attractions!

Come along with your family or friends to share a good time!

Don’t miss this not-to-be-missed event! We look forward to seeing you there!

German :

Bereiten Sie sich auf eine Fülle von Sensationen, Lachen und Leckereien vor!

Spaß für alle Altersgruppen erwartet Sie mit :

-Schießen mit dem Gewehr

-Entenangeln

-Autoscooter

-Kinderkarussell

-Zangenspiele & Mini-Casino

-Süßigkeiten in Hülle und Fülle

-Schießstand

? und viele weitere Überraschungen!

Ein kleiner Hunger? Ein Durstgefühl?

Verpflegung vor Ort mit Snack-Buvette, um sich zwischen zwei Attraktionen zu stärken!

Kommen Sie mit der Familie oder mit Freunden, um schöne Momente zu teilen!

Lassen Sie sich dieses unumgängliche Ereignis nicht entgehen! Wir freuen uns darauf, Sie dort zu sehen!

Italiano :

Preparatevi a fare il pieno di brividi, risate e delizie!

Il divertimento per tutte le età vi aspetta con :

-Tiro al fucile

-Pesca con le anatre

-Autoscontri

-Giostra per bambini

-Giochi a tenaglia e mini casinò

-Dolci a volontà

-Campo di tiro

e tante altre sorprese!

Avete fame? Sete?

Ristorazione e snack bar in loco per fare rifornimento tra un’attrazione e l’altra!

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici e divertitevi!

Non perdetevi questo evento imperdibile! Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Prepárate para llenarte de emociones, risas y golosinas

Le espera diversión para todas las edades con :

-Tiro con rifle

-Pesca de patos

-Coches de choque

-Tiovivo infantil

-Juegos de pinza y minicasino

-Dulces en abundancia

-Campo de tiro

… ¡y muchas sorpresas más!

¿Tienes hambre? ¿Tiene sed?

Catering y bar para reponer fuerzas entre atracción y atracción

Venga con su familia o amigos y comparta un buen rato

¡No se pierda esta cita ineludible! ¡Le esperamos!

L’événement Fête Foraine Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-07-31 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS