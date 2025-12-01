Fête foraine Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Fête foraine

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 14:00:00

fin : 2026-01-11 19:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Fête foraine sur la place des Costils, à Villedieu-les-Poêles.

Manèges enfantins, autos tamponneuses, tirs aux ballons et canettes, pêche aux canards, jeux d’adresse, chamboultout, chichis, barbes à papa… .

Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16

English : Fête foraine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête foraine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villedieu-les-Poêles