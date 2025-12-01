Fête foraine Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Fête foraine
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 14:00:00
fin : 2026-01-11 19:00:00
2025-12-20
Fête foraine sur la place des Costils, à Villedieu-les-Poêles.
Manèges enfantins, autos tamponneuses, tirs aux ballons et canettes, pêche aux canards, jeux d’adresse, chamboultout, chichis, barbes à papa… .
Villedieu-les-Poêles Place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 00 16
