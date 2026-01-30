Fête Foraine Villeneuve-sur-Lot

Fête Foraine

Manèges, gourmandises et animations vous attendent au parking de la République et boulevard de la Marine.

Tarifs réduits (les 4 et 22 février) et déambulations festives à ne pas manquer !

Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Fête Foraine

Rides, treats and entertainment await you in the République parking lot and on boulevard de la Marine.

Reduced rates (February 4 and 22) and festive strolls not to be missed!

