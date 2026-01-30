Fête Foraine Villeneuve-sur-Lot
Fête Foraine Villeneuve-sur-Lot samedi 31 janvier 2026.
Fête Foraine
Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-22
2026-01-31
Manèges, gourmandises et animations vous attendent au parking de la République et boulevard de la Marine.
Tarifs réduits (les 4 et 22 février) et déambulations festives à ne pas manquer !
Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Fête Foraine
Rides, treats and entertainment await you in the République parking lot and on boulevard de la Marine.
Reduced rates (February 4 and 22) and festive strolls not to be missed!
