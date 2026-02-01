Fête foraine Yutz
Fête foraine Yutz samedi 14 février 2026.
Fête foraine
Esplanade de la Brasserie Yutz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Afin de célébrer dignement les vacances scolaires d’hiver, la Fête Foraine reprend ses quartiers pour le plaisir des petits et des grands ! Venez nombreux pour faire des tours de carrousel ou d’auto tamponneuse en dégustant quelques sucreries.
Les deux journée à ne surtout pas manquer sont
Le Mercredi 25 février journée demi tarif sur les manèges, sur présentation des tickets demi tarif ;
Le Dimanche 1er mars certaines attractions seront a prix réduit lors de la journée spéciale pour les familles.Tout public
.
Esplanade de la Brasserie Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 culture@mairie-yutz.fr
English :
To celebrate the winter school vacations in style, the Fête Foraine is back, for the enjoyment of young and old alike! Come one, come all, and take a ride on the carousel or the bumper car, while enjoying some sweet treats.
The two not-to-be-missed days are
Wednesday February 25: half-price day on rides, on presentation of half-price tickets;
Sunday March 1: some attractions will be discounted on this special day for families.
