Fête foraine Yutz

Fête foraine

Esplanade de la Brasserie Yutz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Afin de célébrer dignement les vacances scolaires d’hiver, la Fête Foraine reprend ses quartiers pour le plaisir des petits et des grands ! Venez nombreux pour faire des tours de carrousel ou d’auto tamponneuse en dégustant quelques sucreries.

Les deux journée à ne surtout pas manquer sont

Le Mercredi 25 février journée demi tarif sur les manèges, sur présentation des tickets demi tarif ;

Le Dimanche 1er mars certaines attractions seront a prix réduit lors de la journée spéciale pour les familles.Tout public

.

Esplanade de la Brasserie Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 82 26 82 culture@mairie-yutz.fr

English :

To celebrate the winter school vacations in style, the Fête Foraine is back, for the enjoyment of young and old alike! Come one, come all, and take a ride on the carousel or the bumper car, while enjoying some sweet treats.

The two not-to-be-missed days are

Wednesday February 25: half-price day on rides, on presentation of half-price tickets;

Sunday March 1: some attractions will be discounted on this special day for families.

