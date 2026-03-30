Fête foraire de Pâques

Place Aristide Briand Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-04

Tout public

Comme chaque année, la fête foraine de pâques revient pour célébrer la période ! .

Place Aristide Briand Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Fête foraire de Pâques Chaumont a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Chaumont