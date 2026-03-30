Fête foraire de Pâques Chaumont
Fête foraire de Pâques Chaumont samedi 4 avril 2026.
Fête foraire de Pâques
Place Aristide Briand Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-04
Tout public
Comme chaque année, la fête foraine de pâques revient pour célébrer la période ! .
Place Aristide Briand Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Fête foraire de Pâques Chaumont a été mis à jour le 2026-03-27 par Antenne de Chaumont
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