Fête Gasconne du Pays de Trie et du Magnoac

PUNTOUS Puntous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Dans le cadre de la Passem, animations à la salle des fêtes

12h Apéritif chantant Adishatz Deu Manhoac .

13h Repas Poule au pot 20€, 10€/enfant de 5 à 10 ans (Comité de Puntous).

Réservation du repas avant le 18 avril au 06 34 13 74 29 ou 06 48 79 06 63.

15h Chants des enfants (école et collège de Trie sur Baïse).

16h Danses gasconnes (enfants de Castelnau-Magnoac et Monléon-Magnoac) suivi d’un bal trad (ouvert à tous).

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PUNTOUS Puntous 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

As part of the Passem festival, entertainment at the village hall:

12pm Adishatz Deu Manhoac singing aperitif.

1 p.m. Poule au pot meal (20 euros, 10 euros/children aged 5 to 10) (Comité de Puntous).

Reservations by April 18 on 06 34 13 74 29 or 06 48 79 06 63.

3pm Children’s singing (Trie sur Baïse school and college).

4pm Gascon dances (children from Castelnau-Magnoac and Monléon-Magnoac) followed by a trad dance (open to all).

L’événement Fête Gasconne du Pays de Trie et du Magnoac Puntous a été mis à jour le 2026-03-11 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65