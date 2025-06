Fête gauloise à Espagnac, village gallo-romain 19150 Espagnac 12 juillet 2025

Fête gauloise à Espagnac, village gallo-romain 19150 Espagnac Samedi 12 juillet, 11h00 Entrée gratuite et libre.

**Par Toutatis, cette fête promet d’être toutatiesque !**

Une fête gauloise, véritable démonstration de spectacle du vivant, transposée à l’époque gauloise, sera organisée par le Comité des fêtes. Programme en totale immersion au cœur de la Gaule. Gauloises, Gaulois, petits et grands : préparez-vous à festoyer et vous amuser comme jamais, lors de la grande fête gauloise qui s’annonce dans notre charmant village corrézien ! Une journée chez les irréductibles gaulois, petits aventuriers et grands rêveurs.

Êtes-vous prêts à remonter le temps et à vivre une journée de folie chez nos ancêtres les Gaulois : trouver le trésor, fabriquer, peindre, danser, chanter, déguster…

**On ribouldingue toutes générations confondues !**

**En savoir plus :**

[**[www.fetesespagnac.fr](www.fetesespagnac.fr)**](www.fetesespagnac.fr)

### [**Télécharger le programme de la fête**](https://fetesespagnac.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/06/programme_fete-gauloise120725fi_espagnac-1.pdf)

0686201974 cdf.espagnac@gmail.com http://www.fetesespagnac.fr

19150 2 rue Albert Neyrat, ESPAGNAC Espagnac 19150 Corrèze