Fête gauloise de Samonios parc archéologique Asnapio Villeneuve-d’Ascq

Fête gauloise de Samonios 18 et 19 octobre parc archéologique Asnapio Nord

8€ / 4€ / Gratuit moins de 18 ans

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T18:30:00

Fin : 2025-10-19T10:00:00 – 2025-10-19T19:00:00

Dans le cadre de « Fiesta, 7ème édition de lille3000 », nous vous invitons à fêter Samonios au parc Asnapio !

Cette fête gauloise répertoriée dans l’un des plus anciens calendriers existant, celui de Coligny, marque la fin de l’année et le début d’une autre.

Pour la célébrer, nous vous invitons sur un campement itinérant de Celtes du Sud et du Nord des Gaules. Une quarantaine de gaulois vous inviteront à découvrir leur vie quotidienne sur leurs campements lors de ce moment festif : banquets d’alliance, duels de bardes, conflits et combats, processions protocolaires et cérémonies autour du bûcher se succéderont.

Des démonstrations artisanales seront proposées: travail du cuir et de l’argile, textile, présentations de l’armement, verrerie…

Animations combats chaque après-midi à 16h et nombreux ateliers participatifs en continu pour en savoir plus sur cette période.

Processions et cérémonies autour du bûcher à 17h45 le samedi et 18h le dimanche.

Avec Randa Ardesca, Les Ambiani, Galates et Margotton.

Présence exceptionnelle de Ludovic Gobbo les après-midi qui dédicacera sa bande dessinée « Bibracte ».

Stands de petite restauration sur place.

Attention! La ligne 1 du métro sera en travaux. Pour accéder au parc, il faudra prendre la ligne 2 qui mènera à Fort de Mons, puis la Liane 6 jusqu’au LAM ou Comices.

