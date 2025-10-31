Fête Halloween de l’APE les Pti’copains LANNEMEZAN Lannemezan

Fête Halloween de l’APE les Pti’copains

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

2025-10-31

Venez passez un moment inoubliable en famille !

Au programme restauration sur place, activité pour les enfants, jeux, et plein de sucreries ensorcelantes.

Entrée 3€ , 2eme enfant 2€ et 1€ par parent ou accompagnant

3€ = entrée + goûter .

LANNEMEZAN 231 rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Come and spend some unforgettable family time!

On the program: on-site catering, children’s activities, games, and lots of enchanting sweets.

Admission 3? 2nd child 2? and 1? per parent or accompanying adult

German :

Verbringen Sie einen unvergesslichen Moment mit Ihrer Familie!

Auf dem Programm stehen: Essen und Trinken, Aktivitäten für Kinder, Spiele und jede Menge Süßigkeiten.

Eintritt 3? , 2. Kind 2? und 1? pro Elternteil oder Begleitperson

Italiano :

Venite a trascorrere un momento indimenticabile con la vostra famiglia!

In programma: ristorazione in loco, attività per bambini, giochi e tanti dolci incantevoli.

Ingresso 3? 2° bambino 2? e 1? per genitore o adulto accompagnatore

Espanol :

Venga a pasar un rato inolvidable con su familia

En el programa: catering in situ, actividades infantiles, juegos y un montón de dulces encantadores.

Entrada 3? 2º niño 2? y 1? por padre o adulto acompañante

