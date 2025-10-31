Fête Halloween à la salle des Fêtes Galan

Fête Halloween à la salle des Fêtes Galan vendredi 31 octobre 2025.

Fête Halloween

à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-31 15:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

– 15h Jeux et activités pour les petits monstres La Grande Chasse aux Coffres 3€ = entrée + goûter.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents et accompagnateurs

– 22h Bal avec le podium LE DECIBEL

3€ = entrée + goûter .

à la salle des Fêtes GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

– 3pm: Games and activities for little monsters La Grande Chasse aux Coffres 3? = admission + snack.

Children are the responsibility of parents and guardians

– 10 p.m.: Dance with the LE DECIBEL podium

German :

– 15 Uhr: Spiele und Aktivitäten für kleine Monster La Grande Chasse aux Coffres 3? = Eintritt + Snacks.

Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern und Begleitpersonen

– 22 Uhr: Tanz mit dem Podium LE DECIBEL

Italiano :

– ore 15.00: Giochi e attività per piccoli mostri La Grande Chasse aux Coffres 3? = ingresso + merenda.

I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori e degli accompagnatori

– ore 22.00: Ballo con il podio LE DECIBEL

Espanol :

– 15.00 h: Juegos y actividades para pequeños monstruos La Grande Chasse aux Coffres 3? = entrada + tentempié.

Los niños son responsabilidad de los padres y cuidadores

– 22.00 h: Baile con el podio LE DECIBEL

