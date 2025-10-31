Fête Halloween à la salle des Fêtes Galan
Fête Halloween à la salle des Fêtes Galan vendredi 31 octobre 2025.
Fête Halloween
à la salle des Fêtes GALAN Galan Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
– 15h Jeux et activités pour les petits monstres La Grande Chasse aux Coffres 3€ = entrée + goûter.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents et accompagnateurs
– 22h Bal avec le podium LE DECIBEL
English :
– 3pm: Games and activities for little monsters La Grande Chasse aux Coffres 3? = admission + snack.
Children are the responsibility of parents and guardians
– 10 p.m.: Dance with the LE DECIBEL podium
German :
– 15 Uhr: Spiele und Aktivitäten für kleine Monster La Grande Chasse aux Coffres 3? = Eintritt + Snacks.
Die Kinder stehen unter der Verantwortung der Eltern und Begleitpersonen
– 22 Uhr: Tanz mit dem Podium LE DECIBEL
Italiano :
– ore 15.00: Giochi e attività per piccoli mostri La Grande Chasse aux Coffres 3? = ingresso + merenda.
I bambini sono sotto la responsabilità dei genitori e degli accompagnatori
– ore 22.00: Ballo con il podio LE DECIBEL
Espanol :
– 15.00 h: Juegos y actividades para pequeños monstruos La Grande Chasse aux Coffres 3? = entrada + tentempié.
Los niños son responsabilidad de los padres y cuidadores
– 22.00 h: Baile con el podio LE DECIBEL
