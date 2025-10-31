Fête Halloween Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin
Fête Halloween
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure
Tarif : – –
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Au programme
– Ateliers tatouage, coloriage de citrouilles et autres,
– Jeux,
– Concours de déguisement petits et grands,
– Boom,
– Goûter terrifiant.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. .
Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02
