Fête Halloween Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin

Fête Halloween Salle des fêtes Neaufles-Saint-Martin vendredi 31 octobre 2025.

Fête Halloween

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Au programme

– Ateliers tatouage, coloriage de citrouilles et autres,

– Jeux,

– Concours de déguisement petits et grands,

– Boom,

– Goûter terrifiant.

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. .

Salle des fêtes 19 Rue Saint-Martin Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 6 04 09 31 02

English : Fête Halloween

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête Halloween Neaufles-Saint-Martin a été mis à jour le 2025-10-22 par Vexin Normand Tourisme