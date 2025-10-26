Fête Halloween Zoo de la Pommeraie Peumerit
Fête Halloween Zoo de la Pommeraie Peumerit dimanche 26 octobre 2025.
Fête Halloween
Zoo de la Pommeraie Lieu-dit Lespurit Ellen Peumerit
Début : 2025-10-26 10:00:00
fin : 2025-10-26 22:00:00
2025-10-26
Au programme tombola, pêche à la ligne, ateliers, balade, concours de déguisements … .
Zoo de la Pommeraie Lieu-dit Lespurit Ellen Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 7 80 44 56 11
