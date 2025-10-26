Fête Halloween Zoo de la Pommeraie Peumerit

Fête Halloween Zoo de la Pommeraie Peumerit dimanche 26 octobre 2025.

Fête Halloween

Zoo de la Pommeraie Lieu-dit Lespurit Ellen Peumerit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:00:00

fin : 2025-10-26 22:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Au programme tombola, pêche à la ligne, ateliers, balade, concours de déguisements … .

Zoo de la Pommeraie Lieu-dit Lespurit Ellen Peumerit 29710 Finistère Bretagne +33 7 80 44 56 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête Halloween Peumerit a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Destination Pays Bigouden